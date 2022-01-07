美國聯邦準備理事會(Fed)鷹派釋出提前升息訊號，美股四大指數中，僅剩費城半導體指數收紅，亞股脫鉤美股，今早盤漲多跌少，惟台灣疫情恐再拉緊報，台股開高20.24點、報在18388.16點，一度站回18400點、最高達18444點，但隨即呈現開高走低，在電子指數壓低下，早盤後跌幅急速擴大，期貨表現強於現貨，一度重挫逾200點，指數最低觸18134點，虎年首周台股虎頭蛇尾，周線也恐紅翻黑。

大型電子龍頭股今壓力沉重，台積電(2330)早盤後震盪走低，跌幅約1.5%，摔下5日均線；聯電(2303)開高後漲幅收斂，股價在盤上小漲震盪；股王矽力-KY(6415)震盪劇烈，早盤後黑翻紅再壓低，盤中跌近1.7%，繼昨日跌停後，今一度再跌近百元；聯發科(2454)早盤後一路跌幅擴大、跌約3%，股價最低觸1090元；鴻海(2317)於早盤過後由紅翻黑，跌幅約0.4%；面板股友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)跌幅均超過2%。

電子股除大型權值的壓低外，先前強勢的族群今也明顯修正，ABF載板三雄儘管有外資背書前景，但股價卻不領情，景碩(3189)大跌逾5.5%，欣興(3037)跌幅約3%，南電(8046)跌幅也約2.5%。

盤面也注意到去年漲幅驚人亞信(3169)、晶宏(3141)因去年12月營收表現不如預期，今均打入跌停，連日來強勢的新世紀(3383)也是跌停鎖住。

今盤面僅看到遊戲股受惠寒假旺季將至而抗跌，歐買尬(3687)、辣椒(4946)攻上漲停，華義(3086)觸及漲停。

航運股則是在早盤後出現急殺行情，航運雙雄長榮航(2618)、華航(2610)跌幅逾4%，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)盤中也下跌約2%。

國內疫情憂慮再起，防疫概念股毛寶(1732)大漲8%，亞諾法(4133)漲幅逾7%，康那香(9919)、恆大(1325)漲幅也逾6%、4%。

分析師表示，美國聯準會會議紀要釋出鷹派訊息，拖累短線美股以及台股走勢，台股昨日跳空下殺形成缺口，且KD指標高檔交叉向下，今一度續跌200點之多，且OTC未見止跌，跌破月線不能快速站回，整理期將拉長，目前操作難度大，多看少做，跌破月線的個股高本益比個股先行避開，聚焦營收展望佳，站在月線之上的個股。