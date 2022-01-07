工業電腦廠維田(6570)營運動能暢旺，2021年12月、第四季、全年營收齊創新高，並對2022年營運展望樂觀、力拚再創高峰。維田股價今（7）日不畏大盤開高後重挫，開高飆升8.8％至47.6元、改寫上市新高價，早盤維持逾3.5％漲幅，領漲工業電腦族群。

維田2021年12月自結合併營收1.02億元，月增達21.16％、年增達76.84％，改寫歷史新高。帶動第四季合併營收2.61億元，季增8.6％、年增達67.83％，連3季改寫新高。累計全年合併營收8.74億元、年增達43.8％，亦創歷史新高。

維田表示，受惠美國專案客戶拉貨轉強、缺料紓緩、因船期遞延出貨訂單挹注，推升去年12月營收首破億元關卡、與第四季及全年營收齊創新高。展望後市，目前訂單能見度已達上半年、且有延長趨勢，配合新客戶、新訂單及漲價效益顯現，預期獲利貢獻將持續走高。

維田指出，歐美為全球工業電腦兩大市場，去年經濟活動隨著疫苗覆蓋率提升陸續解封，帶動訂單需求復甦。在客戶訂單長期穩定、市場需求持續成長下，對今年市場需求成長樂觀看待，並將持續開發符合市場及客戶需求的新產品，力拚今年營運再創高峰。

維田目標今年營收達雙位數成長、再創新高，但仍須關注零組件缺料、海運缺櫃、中國大陸限電政策及疫情等不確定因素影響。公司將朝智慧製造、交通、醫療等3大利基型垂直應用產業領域發展，預期智慧製造將為今年成長主動能，智慧交通的車載領域成長亦可期。