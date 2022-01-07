去年12月26日高雄林姓男子一家四口過馬路時，慘遭酒駕男高速衝撞，導致范姓妻子不幸身亡，林男和2名未成年女兒重傷慘劇，死者7日舉行告別式，家屬提出陳情，喊話陳其邁伸張正義，望政府能立刻修法，加重嚴懲酒駕者。對此，陳其邁也回應，他也希望中央修法能從嚴從速。

一場酒駕毀了林男一家人平靜日子，林姓男子和2個女兒都還在醫院治療，而不幸身亡的范女今7日上午在高雄市立殯儀館舉行告別式，上午8時30分公祭開始，死者母親雙眼哭紅，而家屬也提出陳情，希望市長陳其邁伸張正義，懇求政府立即修法，加重刑責，並且加強燈號及人行道管理。

高雄市長陳其邁雖未出席告別式，到美濃參加「幸福共享美濃GO！幸福巴士2.0」記者會，他提到自己前天有探視家屬，昨天也有到靈堂上香，陳其邁嚴正表示：「我們希望中央的修法能夠從嚴從速，能夠盡速完成，我想酒駕致傷致死是萬惡之首，人民深惡痛絕。」

他說說：「假如喝了酒在車上就好像活動式的殺人機器，所以我們希望立法院能體恤了解到民意對於修法相關的殷切需求，盡速完成修法。」

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