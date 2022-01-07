在美國農業巨頭孟山都（Monsanto）工作9年的44歲中國公民向海濤，被指控從孟山都竊取一項商業機密，並試圖以記憶卡的方式將其帶到中國。向海濤於2019年11月在其美國居所中被捕，他於美東時間6日向密蘇里州聯邦法院承認一項共謀實施經濟間諜罪，法院將於4月7日作出判決。

香港經濟通通訊社報導，向海濤面臨最高刑罰為監禁15年、罰款500萬美元。

根據美國聯邦調查局（FBI）指控，向海濤在孟山都一家名為The Climate Corporation的子公司擔任成像科學家，他在2017年6月離職，隔日就持單程機票搭機返回中國。

美國聯邦官員在向海濤離境前搜出一個電子設備，該設備中載有一份營養優化器的副本，營養優化器是The Climate Corporation開發的數位農業軟體平台的專有預測算法，屬於孟山都的珍貴商業機密，該副本當時被美國當局沒收。向海濤之後到中國科學院土壤科學研究所工作，回到美國後被捕。

根據中國科學院南京土壤研究所網頁顯示，向海濤目前仍然在該所的研究員名單上。根據中國的大學對於向海濤的介紹，向海濤於2017年入選中國科學院「百人計畫」海外傑出技術英才，同年他從The Climate Corporation離職。