桃園機場爆發群聚事件，至6日晚間共12人確診，社區已遭Omicron病毒突破。高雄今開第一槍，市長陳其邁宣布8項管制措施，醫療院所全面加嚴，其中老人健檢將自8日起暫停。

具公衛專長的陳其邁，召集專家開會後決定超前部署，全面提升高雄防疫醫療整備。包括專責病房已開設170房，並籌設「隔離專用」防疫旅館約200房，針對「居家檢疫」、「居家隔離」者風險管理。

1.高雄市111年度老人健檢自明(1/8)起全面暫緩實施。非必要之一般體檢及到院勞工健康檢查等常規體檢服務建議暫停，若有特殊情形者專案申請。

2.除特殊或慢性病房外，應避免不必要的探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客；陪病者以1名為限，陪病者未完整接種2劑疫苗滿14天者，應自費採檢PCR或抗原快篩(含家用快篩)。

3.民眾到醫院進行呼吸道相關之侵入性門診手術，應出具手術日前3天內PCR檢測陰性證明。

4.12家指定隔離醫院之高風險單位人員（如急診、加護病房及直接照護確診或疑似病患之工作人員），應完成COVID-19第三劑疫苗接種。

5.醫事人員於各類醫事（療）機構間之支援，已接種3劑之COVID-19疫苗，應檢附佐證資料(如：COVID-19疫苗接種紀錄卡)逕於醫事人員報備支援系統辦理線上申請，如未接種第3劑者，每月應加做COVID-19 之抗原檢驗或核酸檢驗至少一次。

6.落實查核入院民眾之量體溫、TOCC或讀卡雲端藥歷之就醫紀錄及COVID-19疫苗接種紀錄，應加強特別宣導必要感控措施。

7.限制醫院門診區、公共區域飲水機及文具使用，並落實定時清消、間隔座位等感控措施。

8.設有美食街醫院應加強管理，落實實聯制、使用隔板、手部衛生、人流管制等相關防疫措施。