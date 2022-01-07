長榮海運發出40個月年終引起熱議，連最基層的員工都能領到破百萬獎金，有大學通識課擔任教授出考題給國三的兒子，若有150萬獎金要怎麼分配，沒想到他竟然能精準分配成股票投資、數位銀行存款及緊急預備金用途，且知道ETF投資、數位銀行帳戶領利息等理財方式，引起網友熱烈討論，直呼，「太強，輸慘了」、「好強的理財觀念」、「太猛了，家裡教得好。」

有網友在Dcard論壇上發文表示，親戚在大學通識課擔任教授，去年底因為長榮年終40個月的新聞，因此給自己兒子出家庭功課，如果有150萬會怎麼用，「原本想說，國中生不就是買iphone加拿去吃喝玩樂&把妹嗎？能給出什麼好答案，沒想到看完他兒子的作業後，整個被當頭棒喝。」

只見原Po貼出的照片，國三弟先畫出圓餅圖分配資金，將90萬拿去數位帳戶賺取利息，另外10萬當成緊急預備金，剩下的50萬投入股市，並買ETF元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）這樣的答案讓原Po感到相當震撼。

原Po直說：「會不會太扯了，我沒想到平平都是小弟差這麼多，上網爬文看分析不說，還知道將錢分成投資、存款、緊急備用，還能說出把備用金多出來的錢放在數位帳戶領0.6%的利息，這樣真的是正常的嗎？小弟我是不是該買理財的書來看了。」

此事引起網友們熱烈討論，「太強，輸慘了」、「好猛被屌打，國中能想到這樣真的厲害」、「你親戚的兒子是天才」、「國中就有這種理財觀，太佩服了」、「我研究所才開始想的問題，我國三還在苦惱要不要約隔壁班的女生出門玩」、「我國中的時候我還在想我的麵包錢不夠」、「家裡教得真好。」