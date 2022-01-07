男坐「鳳山海南島」長椅亡 蛇蠍女宮主為20萬動私刑亂棍打死 (戴志揚翻攝)

高雄前鎮區、鳳山區交界處某宮廟信徒顧姓男子因為積欠廟宇20餘萬元的法事金、蓮花金，遭到宮主蔡姓女子持棍棒及鐵槌狂歐，顧男6日上午8時30分被發現全身多處瘀傷，已死於宮廟旁的小公園座椅上，警方循線逮捕蔡女，全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市警鳳山分局表示，6日上午8時30分許接獲民眾報案，稱一名男子路倒死亡於前鎮區、鳳山區交界處小公園的椅子上，警方立即派員到場調查，發現死者62歲顧男坐於公園椅子上，初步檢視大體發現左眼瘀青，身上多處瘀傷，附近有一件沾有血漬的長袖外衣。

警方認為顧男死因不單純，便立即成立專案小組，循線逮獲57歲蔡女、65歲梁男及53歲魏男，蔡女到案後坦承犯行，警方也在小公園旁、蔡女的私人宮廟內取出作案棍棒及鐵槌，也在現場發現有血漬擦拭痕跡，全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

據了解，雙方6日凌晨在蔡女的宮廟內談判，顧男因為無力償還蔡女20萬元法事金、蓮花金等債務問題發生衝突，蔡女、梁男、魏男一氣之下持棍棒及鐵鎚對顧男狂歐，隨後把他趕出宮廟，顧男獨自走向宮廟旁的小公園椅子上休息，卻因為全身傷勢過重，引發積血性休克死亡，警方訊問時，梁男、魏男否認有動手，均指稱是蔡女動手，目前警方仍在釐清相關案情。