大陸央視新聞用戶端報導，全球最大專用140米級打樁船「一航津樁」7日在江蘇啟東交付。該船由大陸中交一航局投資研發，上海振華重工建造，是全球樁架最高、吊樁能力最大、施打樁長最長、抗風浪能力最強的專用打樁船，可用於風力發電單樁等施工，中國水工建設領域再添一座「大國重器」。

報導稱，作為海上施工利器，該船樁架高142米、最大作業樁重達700噸、最大作業樁長達118米、最大作業樁徑達6米，是大陸國內首艘具備全回轉舵槳和側推輔助定位、DP0動力定位系統的超大型打樁船，能夠克服外海施工海況惡劣、湧浪和長周期波對船舶施工的影響，可滿足長航調遣，在施工水域內實現自航移泊駐位，極大降低船舶調遣和作業時對輔助船舶的使用需求，節能降耗的同時有效提高生產效率。

交付後，該船將主要用於大型樁基施工、群樁式基礎、風電導管架樁、風電單樁等施工，將進一步適應國家海洋經濟戰略與海上風電能源開發，為開拓海上風電施工領域提供重要的裝備保障。