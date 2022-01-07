為了迎接「浪花弟」克雷湯普生下場比賽(10日主場對騎士)宣告回歸，勇士7日讓柯瑞、「追夢」卓雷蒙格林兩大主力休兵，並未打作客遭遇鵜鶘的比賽，鵜鶘也靠英格拉姆攻下全場最高32分，最後以101比96力挫勇士，勇士嘗到本季首次連敗滋味，也暫時丟了西區龍頭位置。

少了柯瑞與卓雷蒙格林助陣，勇士作客紐奧良大半場都處落後，打到讀秒階段仍落後10分，看來大勢已去，沒想到前10次出手全部落空的普爾，先是切入上籃放進兩分，接著投進大號三分球，最後抄截傳給庫明加上籃，勇士打出7比0。

眼見雙方僅剩3分差距，鵜鶘連忙又把主力全都換上，英格拉姆最後49.9秒兩罰俱中，普爾也兩罰俱中，可是接下來哈特4罰中3，擴大領先到6分，總算幫助地主鵜鶘穩住勝局，就算普爾又投進三分球，赫伯特瓊斯兩罰俱中帶走勝利。

鵜鶘除了英格拉姆火力全開，哈特也拿14分，赫伯特瓊斯13分，克拉克11分，瓦蘭丘納斯8分、10籃板與4助攻；勇士以威金斯21分最高，達米安李12分，普爾全場投14中3，貢獻11分、5助攻與3抄截，可惜他的最後反撲並未幫助勇士逆轉。