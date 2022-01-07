大陸去年10月起加強尿素出口監管，造成國際間尿素供需失衡，導致國內農業及貨運業尿素價格上漲。民進黨立委鍾佳濱、邱志偉、賴惠員今呼籲政府重視尿素斷貨危機，成立緊急應變小組因應，並盤點國內倚賴進口比例過高的關鍵原物料品項，積極尋找替代來源國，同時研議國內自產尿素的可能性。

環保署於去年9月全面實施重型柴油車六期排放標準，尿素為五、六期柴油車降低汙染的重要添加用料；而大陸自去年10月起加強尿素出口監管，造成國際間尿素供需失衡，其中韓國因庫存短缺，許多產業受到衝擊，台灣尿素價格也因此高漲，由前年每噸約200多美元漲至去年11月高達740至830美元。

鍾佳濱表示，台灣肥料公司因經濟效益考量，自1999年停產尿素，全面改以進口供應；台灣每年進口約1萬5千噸，分為車用、工業用、農業用，超過5成的柴油車需要尿素，但國內最大尿素進口商諾瓦材料科技反應庫存量即將斷貨，造成柴油貨車無尿素可使用，將嚴重影響國內相關產業。

鍾佳濱建議行政院應由副院長出面成立跨部會小組，由財政部關務署掌握尿素進口數量；經濟部、農委會與台灣中油公司、台肥公司設法確保穩定供應；公平交易委員會調查是否有廠商惜售抬價問題；交通部設法降低尿素缺貨對貨運業的衝擊；環保署則應對後續空氣污染問題採取因應措施，合作解決農民、運輸業者困境。

邱志偉說，大陸尿素出口佔全球45％，大陸從去年10月起加強尿素出口監管，不只是韓國有危機，台灣多由大陸進口尿素，若不審慎面對尿素危機，我國將面臨嚴重的尿素供需失衡問題。

賴惠員說，農委會雖然去年底採取農民購買實名制，但購買程序複雜且限制多，導致農民不便，甚至擔心隨時有斷貨之虞，政府應以農民權益為優先，除確保國內供應無虞外，也要嚴查是否有不肖人士趁機炒作價格或不當囤積。

農委會農糧署主任秘書陳啟榮表示，國內製肥原料庫存充足，至少可以供應未來6個月農耕需求，並已協調台肥公司維持價格穩定，目前台肥供應量占九成，會持續關注供應情況與價格穩定。

公平會則指出，尿素部分現在沒有接到哄抬的檢舉，後續會持續主動了解有無哄抬市價的情況，若經查有聯合哄抬價格情形，最高可處5000萬元罰鍰。