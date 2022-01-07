中共中央和大陸國家機關有關部門及各省份的2022年新聞發言人名錄今天發佈。（大陸國新辦）

中共中央和大陸國家機關有關部門及各省份的2022年新聞發言人名錄今天發佈。（大陸國新辦）

中共中央和大陸國家機關有關部門及各省份的2022年新聞發言人名錄今天發佈。（大陸國新辦）

中共中央和大陸國家機關有關部門及各省份的2022年新聞發言人名錄今天發佈。（大陸國新辦）

中共中央和大陸國家機關有關部門及各省份的2022年新聞發言人名錄今天發佈。（大陸國新辦）

中共中央和大陸國家機關有關部門及各省份的2022年新聞發言人名錄今天發佈。（大陸國新辦）

澎湃新聞報導，中共中央和大陸國家機關有關部門及各省份的2022年新聞發言人名錄今天（1月7日）發佈。2022年，中央和國家機關有關部委、各省（區、市）黨委和政府新聞發言人共279位。

據大陸國務院新聞辦公室（國新辦）統計，2021年，中共中央宣傳部（國新辦）舉辦了275場發佈活動，創下近年之最。其中，國新辦228場，中共中央2場，中宣部42場，中共建黨百年活動新聞中心3場。中央和國家機關有關部門及各省份，在2021年舉辦了4000多場發佈活動。

透過這些數字可以看出，從中央到地方，從國新辦、國務院聯防聯控機制到國務院各部委，中國新聞發佈制度已然更加成熟和完善，創新的決心與步速與日俱增。

澎湃新聞報導，今年的新聞發言人中，有行業「老兵」，有跨越地域、「跨界」而來的新秀，也有十年連任、風采不減的老朋友。而這也是大陸國新辦自2004年起，連續第19年公佈新聞發言人名錄。

★中央政法委再迎新發言人 曾南下督辦孫小果案

歷經2021年的暫缺之後，中央政法委在2022年迎來了新的發言人——中央政法委副秘書長王洪祥。之所以受到關注，是因為2020年中央政法委首次在新聞發言人名錄中出現。時任中央政法委副秘書長雷東生擔任新聞發言人。

時隔一年後，雷東生赴寧夏回族自治區出任黨委常委、秘書長一職，2021年的發言人名錄中，中央政法委新聞發言人顯示暫缺。經過一年的空缺，王洪祥接棒成為新一任的中央政法委新聞發言人。

1963年出生的王洪祥，曾在最高檢工作數十載，經歷過最高檢法律政策研究室法律應用研究處副處長、處長、政治部副主任、司改辦主任等多個崗位的歷練，2016年12月出任最高檢政治部主任。不久後的2017年3月，他「空降」福建，擔任福建省委常委、省委政法委書記。2019年3月，王洪祥任中央政法委副秘書長。

雖然王洪祥的名字在發言人名錄中首次出現，但作為政法「老兵」的他，對於媒體記者來說已經十分熟悉。除了中央政法委副秘書長這一職務之外，他還同時擔任全國掃黑辦副主任，主持過多場中央政法委、全國掃黑辦舉行的新聞發佈會。

實際上，他的名字對於公眾而言也並不陌生。2019年6月，全國掃黑辦大要案督辦組進駐昆明，督促雲南省有關部門依法加快孫小果案辦理進度，擔任督辦組組長的正是王洪祥。

去年，電視劇《掃黑風暴》熱播。這部劇由中央政法委宣傳教育局、中央政法委政法綜治信息中心、中共湖南省委政法委員會指導，企鵝影視、中國長安出版傳媒出品，真實生動地反映了掃黑除惡專項鬥爭中，正義與邪惡的較量，以及中央除惡務盡的決心。眼尖的觀眾可以看到，該劇的3名總策劃中就有王洪祥。

★跨越經緯、跨界出任，多省份發言人「新秀」亮相

澎湃新聞也發現，同樣作為《掃黑風暴》總策劃之一的雷東生，雖然已離開中央政法委赴寧夏任職，但他的名字還是出現在本次發佈的名錄之中——擔任寧夏回族自治區黨委新聞發言人。

雖然這不是雷東生第一次擔任新聞發言人，但這是他履新寧夏後首次擔任地方黨委新聞發言人。

不僅是雷東生，離開原本工作崗位後，以新身份再次出現在發言人名錄上的，還有山東省委宣傳部副部長、省文明辦主任、省政府新聞辦主任襲艷春。襲艷春是媒體記者十分熟悉的老朋友。2016年12月，國新辦發佈的2017年發言人名錄，時任中宣部對外新聞局副局長的襲艷春，成為中宣部（國新辦）新聞發言人之一。此後的幾年間，她也一直擔任新聞發言人。

直至2021年，襲艷春離開中宣部對外新聞局，赴山東省委宣傳部履新。隨後，山東省委、省政府召開的多場發佈活動中，她親切而熟悉的面容再次出現在發佈台上。因此，本次公佈的名錄上，襲艷春的名字再次出現，媒體記者頗感驚喜，但又覺得並不意外。

在地方政府新聞發言人中，上海市委外宣辦、市政府新聞辦副主任尹欣的名字也首次出現在名錄中。實際上，她也是一名新聞宣傳戰線的「老兵」，曾任《解放日報》專副刊編輯部主任，從2020年下半年開始，她就時常以上海市政府發言人的身份出現在疫情防控新聞發佈會上。她的颯爽短髮形象和幹練爽朗的發佈風格，給記者們留下深刻印象。

這次公佈的發言人之中，吉林省委常委、宣傳部長阿東可以說是「跨界」最大的一位。過去的2年間，阿東不僅歷經了經緯度的長途跨越，其職務與身份也發生了多次變化。

1970年11月出生的阿東，曾任國家海洋局政策法制與島嶼權益司司長（保留部委正司級）等職，2016年任海南三沙市委副書記，此後歷任三沙市委副書記、宣傳部部長(正廳級)，三沙市委副書記、宣傳部部長，市紀委書記等職，2017年任三沙市長，2018年任三亞市長。

2020年，阿東從工作了多年的祖國最南端的海南島，來到了北國吉林出任新職——吉林省副省長。此後，他還兼任了吉林省地方誌編委會副主任。2021年12月25日，阿東首次以吉林省委常委、副省長的身份出現在媒體的公開報導中。三天後的12月28日，據吉林省政府網站消息，查干湖第二十屆冰雪漁獵文化旅遊節開幕式舉行，吉林省委常委、宣傳部長阿東宣佈旅遊節正式開幕。

2022年1月7日，吉林省委常委、宣傳部長阿東，又「解鎖」了吉林省黨委新聞發言人的新身份。

★大陸外交「天團」再度集結 華春瑩迎新聞發言人生涯第十載

新名錄的279位發言人之中，有「新秀」，也有不少老友，其中就包括大家非常熟悉的「外交天團」。由大陸外交部部長助理兼新聞司司長華春瑩，新聞司副司長汪文斌、趙立堅組成的「外交天團」，再次共同出現在名錄之中。

與以往不同的是，華春瑩的身份發生了變化。2021年10月，大陸外交部官網「主要官員」一欄更新，新聞司司長華春瑩升任部長助理，分管新聞、禮賓以及翻譯工作。自此，華春瑩的身上又多了一個新的標籤——出生於1970年4月的她，成為現任大陸外交部「主要官員」中唯一一位「70後」。

2012年，從事外交工作20餘載的華春瑩，出任外交部新聞司副司長，成為繼李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜之後，外交部歷史上第五位女發言人，也是大陸外交部發言人制度建立以來的第27位發言人。2019年，華春瑩接棒陸慷，出任外交部新聞司司長。此外，她還是大陸外交部歷史上任職最久的新聞發言人——2022年，是她擔任大陸外交部新聞發言人的第10年。

大陸外交部統計，過去的2021年裡，大陸外交部例行記者會共舉辦230場，回答3000多個問題。大陸外交部國內各單位在境內外17個新媒體平台開設帳號，總粉絲量突破7300萬。