台積電(2330)今日開低走低，盤中跌11元至633元，也使得台股盤中再急跌逾200點。周四，外資反手賣超1萬1445張。

台積電5日鉅額交易出現一筆721元天價配對交易，高於歷史最高價679元，引發熱議。法人認為成交股數僅22張，不具意義。台積電今天股價延續弱勢表現，以643元開出，小跌1元，但盤中再度震盪急跌，周四，外資轉賣超1萬1445張；本周的前三日則共買超6萬7107張。

台積電本周股價走勢大幅震盪，台積電於2022年開紅盤後，股價自615元，竄高至5日的最高價669元，大漲54元，在急漲後，近日震盪拉回整理，今日開低走低，盤中一度跌11元至633元，回補本周二的大跳空缺口。

台積電預計13日舉行法人說明會，一家美系外資看好，台積電第1季營運表現將淡季不淡，全年美元營收將成長26.1%，並將調高資本支出。台積電下周四的法說會將成為市場關注的焦點。