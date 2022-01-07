健喬(4114)2021年12月營收再創歷史新高，Q4獲利表現可期，今日股價逆勢揚升，表現相對強勢。

健喬2021年前3季EPS0.7元，11月及12月營收分別年增17%及18%，法人指出，11、12月營收表現出色，樂觀看待Q4獲利表現。健喬2021年12月營收達3億3327萬元，月增9%，年增18%，創歷史新高。

健喬表示，雖然台灣藥業每年銷售高峰落在第4季甚至延續到隔年1月，逐月攀高的營收可期；但12月健喬銷售中國大陸的Besonin(布地奈德鼻噴)較以往單月成長1倍，加上治療攝護腺癌的Eligard(癌立佳)上市帶來營收，因此營收年成長近兩成。由於健喬持續有新品上市，過去產品組合毛利維持在40%左右，連續創新高的營收讓Q4獲利展望樂觀。

在外銷方面，健喬的外銷營收占比也從2019年的12%，提升至2020年的14%，再攀高到2021年12月單月已出現近兩成占比。主要是因為在專注領域有優勢的產品線配合亞洲各國的在地市場的銷售策略，讓健喬的鼻噴用藥成功打入中國大陸市場，呼吸道領域的愛克痰成功進入泰國的醫藥通路，泌尿領域的Urief(優列扶)成功打進香港的私人醫院、診所及藥局通路。此外，健喬除了取得Eligard(癌立佳)台灣銷售權，同時也取得越南銷售權，未來也將帶來新的外銷訂單。