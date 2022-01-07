彰化分署擔心曾姓義務人是否會因為建物被點交而影響生活，執行人員特地在1月5日造訪曾姓義務人。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

開夫車欠2千多筆ETC費達64萬元，創全國最高，南投房子被拍賣。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

曾姓男子名下汽車長期由太太使用，太太常上高速公路卻從不理會要繳ETC費，從2016年8月起至2019年5月將近3年間，總積欠2262筆，達64萬餘元，法務部行政執行署彰化分署查封曾先生位於南投名下透天厝，1月4日法拍以122萬賣出，償還他的欠稅、費之外，剩餘款項將再依法返還。

彰化分署執行官表示，49年次曾姓義務人目前住在台中，名下汽車，從2016年起57年次的余姓太太使用，沒想到他太太使用這部汽車卻從不繳納稅費，從2016年8月起至2019年5月將近3年間，總共被開罰了共2000多筆ETC欠費，等於每天被開罰2次，欠繳的案件數量居全國之首。

由於持續未繳納，從2016年8月起陸續移送到彰化分署執行中。彰化分署在開始執行並通知曾姓義務人後，他才知道自己太太用車卻從來不繳稅費而讓他背債的事情。氣憤太太勸不聽，仍持續開車不繳費，還在2019年間，氣憤之餘，將車子給敲爛，太太沒車開，才沒讓欠款繼續擴大。

但欠款沒增加，曾先生也不願不願意繳納之前欠費，彰化分署於查到他在南投縣水里鄉有一棟占地面積約80坪的兩層透天厝後，屬於加強磚造，未辦保存登記，即在2018年4月間就先行查封，並在2020年6月至9月間開始進行過一次拍賣程序，但無人應買；又在2021年7月繼續進行第2次拍賣也流標。但在今年1月4日進行第3次拍賣時，陳姓民眾利用通訊投標方式以122萬8800元得標。

彰化分署擔心曾姓義務人是否會因為建物被點交而影響生活，執行人員特地在1月5日造訪曾姓義務人，告知他南投房子要被點交。曾先生早在3年前就將車敲爛了，對於此事已沒太大反應了，淡淡說明欠稅原由。

彰化分署成功執行欠繳ETC榜首案例，還是提醒，千萬別將他人占有使用的車輛登記在自己的名下，即使是夫妻也一樣。