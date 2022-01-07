桃園機場群聚延燒，新北市長侯友宜今（7日）再度向中央呼籲，Omicron已經進來，要重新去檢討高風險列管國家，步驟要快速調整，甚至也要去檢討入境的相關規定，第3劑接種間隔期趕快縮短，呼籲民眾趕快來施打。

侯友宜表示，在這一段時間Omicron已經進來，除了各地區全力提升防備以外，也要重新去檢討高風險列管國家，步驟要快速調整，甚至也要去檢討入境的相關規定要不要重新調整，「10＋4」、「7＋7」要不要再調整，考慮思考回來「14＋7」等等，也請中央多思考，第3劑趕快縮短，趕快來施打。

關於春節期間的活動是否取消，侯友宜今說，昨天就已經宣布要求新北市的相關活動要做最壞的打算，疫情如果進來，該停辦的活動就要停辦，也要做好滾動式的不斷檢討。

此外，新北市府今（7日）上午有開會，侯友宜說，不斷呼籲跟檢討就是全面戒備、戒慎恐懼、全力迎戰，甚至包括再三的呼籲市民朋友，因為新北市剛好是在桃園市的隔壁，透過31處的篩檢站，鼓勵市民朋友來篩檢。