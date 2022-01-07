謝姓男子等一夥人透過話術，偽裝要向賣家買靈骨塔，先哄騙賣家以現金支付節稅費用，藉此不當牟利達437.3萬元。（翻攝照片）

28歲的謝姓男子發現市面上有許多持有大量靈骨塔的賣家，有轉售獲利、苦無管道的狀況，從中發現詐騙商機，因此夥同成員共組公司，誘騙賣家以為已有買家要買，只是須先支付節稅費用，而先付出一筆費用，謝男等人自去年5月開始，獲利高達437.3萬元，新竹地檢署日前偵查終結，以加重詐欺、指揮、參與犯罪組織等罪嫌起訴謝男一夥人。

此案由新竹地檢署檢察官邱志平指揮新竹縣警察局刑事警察大隊偵辦，謝男為主嫌，招募40歲的吳姓女子、29歲的黃男及林女、28歲的何男的陳男共6人，去年5月開始，租用台北市大同區某大樓為辦公室，並開設2間公司，作為掩護並招攬生意。

由於市面上有許多賣家持有大量靈骨塔位、牌位等殯葬產品，卻苦無銷售管道，謝男等人則分工，由謝男提供亟欲脫手靈骨塔位的賣家資料，由何男、黃男、陳男作為公司業務，用電話接觸賣家，自稱為仲介、買家代表。

另外謝男、吳女則扮演葬儀社的員工，為有意購買靈骨塔位的買家代表，佯裝將以高價向賣家購買搭配骨灰罐的靈骨塔位，只是買賣靈骨塔位必須先請會計師節稅、辦理捐贈節稅，或是購買發票節稅、補稅交給金管會等，必須支付相關費用，賣出時可獲取高額利益，有賣家信以為真而支付，使謝男等人獲利437.3萬元。

檢方指出，近年代銷靈骨塔案件頻繁，多以高報酬為餌，鎖定沒有投資經驗的年長者，並由集團扮演買家、葬儀社人員，輪番拜訪賣家，誘騙被害人用現金支付「節稅」、「手續費」等，從中牟利。謝男等人行為已觸犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上詐欺取財、組織犯罪防制條例第3條第1項之指揮、參與犯罪組織等罪嫌，檢方已起訴

新竹地檢署也呼籲民眾，若接觸欲收購靈骨塔、骨灰罈等殯葬產品，於磋商過程即預先要求交付款項者，務請三思，並與親友多加討論，切莫輕易交付款項，以免遭騙。