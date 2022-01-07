中新社7日報導，首屆鍾南山青年科技創新獎主題分享會6日在廣州舉辦。會上，中國工程院院士鍾南山稱中國是世界上新冠肺炎死亡率最低的國家，患病率為十萬分之9.4，死亡率為十萬分之0.4。中國堅持動態清零策略，截至6日全大陸已有12.13億人完成疫苗的全程接種，疫苗注射率達86％， 理論上講（中國群體免疫的目的）達到了。對法國又發現新型變異毒株IHU，鍾南山表示，需進行比較嚴密的觀察。

「致敬戰疫的青春」首屆鍾南山青年科技創新獎主題分享會6日在廣州市舉行，陸媒報導，會上鍾南山稱，中國是世界上新冠死亡率最低的國家，死亡率為0.4／100000。

鍾南山還介紹，截至1月6日，中國完成新冠肺炎疫苗全程接種的人口達12.13億人，疫苗注射率達到86％；完成疫苗加強針接種3.31億人，加強針注射率達到23.5％，理論上講中國群體免疫的目的達到了。

另外，對於即將到來的春節能否回家過年，鍾南山表示，沒有封控的地區，即低風險地區，市民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。

值得注意的是，在談到新出現的新冠病毒變異毒株IHU時，鍾南山指出，新變異毒株IHU的變異位點比Omicron多，有46個，Omicron是35個，從理論上它對疫苗的免疫逃逸能力，以及對一些抗體的抵抗力可能會強一些。

但對於新的變異毒株，還有很多是未知的，現在需要進行比較嚴密的觀察，一個是它的傳播力會不會成為主流，另一個是它的致病率是否比較輕。西安此輪疫情的轉捩點應該已經出現，新增確診一直在往下降。