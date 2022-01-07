祥翊製藥(6676)送件申請上興櫃。

祥翊製藥成立於94年2月，主要業務為新藥及學名藥，包括：藥品檢驗業生物技術服務業/國際貿易業西藥製造業/智慧財產權業西藥零售業西藥批發業研究發展服務業/505(b)2新藥無菌針劑學名藥緩釋學名藥困難學名藥，董事長兼總經理為吳永連，目前股本為13.85億元，110年上半年合併營收為1.22億元，稅後虧損為9895萬元，每股淨損為0.76元。

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