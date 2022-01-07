《櫃買市場》祥翊製藥申請上興櫃 11:592022/01/07 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 祥翊製藥(6676)送件申請上興櫃。 祥翊製藥成立於94年2月，主要業務為新藥及學名藥，包括：藥品檢驗業生物技術服務業/國際貿易業西藥製造業/智慧財產權業西藥零售業西藥批發業研究發展服務業/505(b)2新藥無菌針劑學名藥緩釋學名藥困難學名藥，董事長兼總經理為吳永連，目前股本為13.85億元，110年上半年合併營收為1.22億元，稅後虧損為9895萬元，每股淨損為0.76元。 《興櫃股》重度憂鬱藥獲美藥證 法德藥慶賀 嘉藥辦全國兒童教玩具競賽 #祥翊 #製藥 #西藥 #新藥 #學名藥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》桃機群聚爆社區感染「只是時間問題」 醫籲：入境者預防性投藥 16:282022/01/05 生活 祥翊製藥7日申請登錄興櫃一般板股票 12:192022/01/07 財經 《生醫股》新藥獲美龍頭醫院納給付 藥華藥多頭整裝出發 11:252022/01/04 財經 《類股》國鼎觸熔斷 興櫃生技燙手 10:512022/01/06 財經 醫院女員工A走30瓶清冠一號 自首獲緩起訴 23:122022/01/04 社會 新漢方協會 推動中醫智慧醫療 04:102022/01/06 證券．權證 《其他股》皇將上月營收1.97億元 創近5年新高 16:312022/01/05 財經 國鼎「新冠口服藥」將申請美國EUA 陳時中這樣說 15:312022/01/05 生活 帕金森、癲癇等新藥2月起納健保給付 約2萬人受惠 13:042022/01/04 生活 皇將12月營收1.97億元 創近五年新高 15:212022/01/05 財經 國鼎後台超硬 大股東妙天父子身價17億 一整掛名人也搶買 16:042022/01/06 財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 有150萬要怎麼花？國三弟給答案太震撼：輸慘了 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 英特爾急了？偷找台積電「幹大事」又挖蘋果M1晶片狠角色 - 財經 台積電、聯發科遭狙擊 台股恐慌殺盤 巨震逾300點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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