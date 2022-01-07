工業電腦廠研揚(6579)受惠拉貨需求強勁及生產狀況轉佳，2021年12月合併營收續飆升至8.64億元、再創歷史新高，帶動第四季合併營收雙位數「雙升」首破20億元關卡，與全年營收同步改寫新高。公司對2022年成長動能將顯著增溫、目標達雙位數百分比。

在績優題材激勵下，研揚不畏大盤開高後急跌重挫，開高後在買盤敲進下飆升9.13％至75.3元，創去年1月初以來1年高點，早盤持穩盤上、截至11點半維持近5％漲幅，領漲工業電腦族群。

研揚公布2021年12月自結合併營收8.64億元，月增達18.86％、年增達61.47％，連2月改寫新高。帶動第四季合併營收21.16億元，季增達35.71％、年增達50.04％，累計全年合併營收63.47億元、年增7.62％，雙雙改寫歷史新高。

研揚去年客戶訂單需求顯著回升，首季訂單出貨比（B/B Ratio）曾高達2.1，至第三季仍有1.8，預期全年平均可達1.7。然而，零組件缺料嚴重影響生產及出貨進度，加上新台幣匯率強升逆風，使前三季營運表現疲弱。

不過，隨著短缺許久的關鍵零組件陸續到貨取得，研揚去年下半年生產及出貨狀況已見明顯改善，因應歐美半導體及網安客戶拉貨力道強勁，公司加快生產因應帶動出貨力道強彈，使去年11、12月營收接連跳升創高。

研揚總經理林建宏日前線上法說時表示，去年營運持續受疫情及缺料二大黑天鵝相互影響，但危機也為業務帶來轉機，疫情使PCR檢測、自助結帳設備、網安等新商機需求大增，缺料則帶動半導體廠、半導體設備業務需求，去年陸續在全球各地取得許多大型訂單。

同時，人工智慧（AI）亦帶動得來速、自駕輔助系統、車聯網（iRSU）等需求商機，林建宏表示，占比45％的系統產品去年在AI及邊緣運算平台產品成長近3倍，網通成長表現亦佳。而目前進行中的專案達164件、潛在商機估達4160萬美元。

展望2022年，林建宏認為零組件長短料狀況仍在，預期至少要第二季才可能全面改善。不過，預期首季缺料狀況會比去年上半年好得多，且目前訂單能見度已達第二季，相當看好今年營運，若順利升生產出貨將可望至少帶動營收成長1成，但仍需視缺料、塞港等因素影響。