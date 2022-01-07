日本官方7日資料，當地去年11月家庭支出已連續4個月下滑，並且低於市場預期。專家學者憂心，日本上季的經濟成長數字恐怕會被拖累。

最新數據顯示，日本去年11月家庭支出年減1.3%，出乎意外疲弱。不僅較10月的年減0.6%來得差，更比市場預估可成長1.6%相差甚遠。

至於跟10月相比，11月也是月減1.2%，遠低於預估值成長1.2%。這表示，雖然2021年11月時新冠疫情已趨穩，但日本家庭對未來謹慎，還是不願意增加支出。

日企正因為製造成本大增，營運備感壓力。同時，民眾又看緊荷包，消費支出不增反減。雖然有專家學者認為，上季的消費者支出可望反彈，但就算會增加也不會回到疫前水準。

該份報告中，住宿與外出用餐費用減少，但服裝以及交通方面的支出卻有增加。

另外，東京核心CPI(消費者物價指數)方面，12月的漲幅來到近兩年新高，原因是電費和燃料成本，因全球能源價格上漲而飆升。同時，外出住宿費用也有增加。

日本東京12月，包括石油產品但不包括鮮食的核心CPI，年增0.5%，創2020年2月以來最大漲幅。至於經通膨調整後，日本上班族2021年11月薪資年減1.6%，且連續第3個月減少。這對當地想要看到強勁的景氣復甦來說，不是件好事。