根據產業調查數據，雖然純電動車吸引了所有目光焦點，但其對手油電混合動力車「惦惦呷三碗公」，去年在美國的銷量創下歷史新高。

當特斯拉和福特汽車等公司全力推動電動車業務時，亞洲汽車製造商則選擇擴大混合動力車的產品陣容。基於價格較高、行駛里程有限或缺乏充電站等考量因素，許多消費者對電動車仍然下不了手。

根據產業分析公司Wards Intelligence調查，去年美國混合動力車的銷量大幅成長76%，達到80萬1550輛，占美國輕型車銷量約5%。電動車銷量成長83%，為43萬4879輛，但市占率僅約3%。

去年豐田汽車在美國市場的混合動力車銷量創下新高，讓這家日本汽車製造商得以超越通用汽車，成為美國車市一哥。豐田在美國的混合動力車、插電式汽車和燃料電池車銷量成長73%，達到58萬3697輛，其中大部分為混合動力車。

受到Bolt電動車電池可能起火的召回事件影響，通用去年電動車銷量不到2.5萬輛。

Center for Automotive Research技術總監Brett Smith表示，混合動力車提供一種非常奇妙的油耗效能組合，而且沒有電動車有的一些重大缺點。

本田汽車去年在美國的混合動力車銷量成長67%，達到10萬7060輛，亦創下新高記錄。其銷量在美國排名第二，僅次於豐田。