北市重慶北路三段7日上午發生倒車傷人意外，71歲李姓婦人在路旁等公車時，遭1部倒車中的小貨車後退撞上，婦人遭撞後被捲入車底，小貨車司機聽到砰撞聲隨即停車查看，慌忙報請警消送醫，消防人員以破壞剪將婦人救出緊急送醫，但傷者因頭、胸重創，目前病危仍在搶救中，大同分局警方正調閱監視器釐清案發過程中。

47歲陳姓貨車司機第一時間酒測值為0，他表示倒車時沒有注意後方有人，一撞上後他有立刻剎車，警方現已將他帶回警局調查中。