小貨車倒車未注意 北市7旬婦人遭撞捲車底命危 12:052022/01/07 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市7日發生貨車倒車撞人意外。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市重慶北路三段7日上午發生倒車傷人意外，71歲李姓婦人在路旁等公車時，遭1部倒車中的小貨車後退撞上，婦人遭撞後被捲入車底，小貨車司機聽到砰撞聲隨即停車查看，慌忙報請警消送醫，消防人員以破壞剪將婦人救出緊急送醫，但傷者因頭、胸重創，目前病危仍在搶救中，大同分局警方正調閱監視器釐清案發過程中。 47歲陳姓貨車司機第一時間酒測值為0，他表示倒車時沒有注意後方有人，一撞上後他有立刻剎車，警方現已將他帶回警局調查中。 遭酒駕撞死雙寶媽今公祭 父女3人躺醫院仍不知 死者母悲痛陳情 彰化民宅惡火1家4口受困 7歲童成焦屍2童燒傷 #倒車 #婦人 #北市 #遭撞 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迷姦小模姊妹 警方圍捕疏失他轉頭溜了 又性侵鄰居妻女 11:032022/01/07 社會 北市第4起防疫旅館群聚 衛生局：不排除氣體流通 15:362022/01/06 生活 通勤巴士混搭 北市防疫旅館又現群聚 17:152022/01/06 生活 北美警方：歹徒可能用蘋果AirTag跟蹤偷車 08:232022/01/07 科技 高雄酒駕慣犯學不乖 生日當天又遭逮 11:492022/01/06 社會 色情狂捷運地下街朝向女店員作猥褻動作 警統計近2年性騷擾案共83件 13:242022/01/06 社會 台北國際儀器展 敲定10月底登場 04:102022/01/07 投資理財 傳染Delta改列本土 防疫旅館只出不進 04:102022/01/06 焦點要聞 嘉義東石深夜傳槍響 男子頭部中彈無呼吸心跳 03:112022/01/06 社會 對峙影片曝！酒駕男持斧頭追砍 警吼「你要幹嘛」開3槍 22:222022/01/06 社會 缺錢搜刮路旁貨櫃財物變賣 2嫌全身包緊緊仍遭識破送辦 18:592022/01/06 社會 北市4招顧交安 事故防制六都之冠 04:102022/01/07 焦點要聞 急凍！強烈大陸冷氣團報到日曝 低溫探9度 07:302022/01/07 生活 社會熱門新聞 網紅前空姐與男攝影家中嘿咻 綠帽夫怒告 天價和解金曝光 - 社會 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 - 社會 國軍螺絲鎖不緊 空軍上校酒駕遭逮 遭記大過列汰除名單 - 社會 妻淪全國ETC最大欠費戶 夫砸爛車要她繳無效 透天厝被拍賣了 - 社會 女大生每2天換人嘿咻 性成癮染病仍戒不掉 醫嘆父母造成 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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