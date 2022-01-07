立委林昶佐罷免案進入最後倒數，總統蔡英文昨(6)日陪林到台北市萬華廣照宮參拜，呼籲民眾勇敢站出來，遏止不必要的罷免。對此，資深媒體人趙少康今(7日)與台北市議員鍾小平召開記者會，他表示，其實大家都知道這次罷免案他都沒介入，從開始連署一直到現在，但看到總統蔡英文多次幫林昶佐站台，「我想任何人都看不下去嘛，放著疫情不管，你看得下去嗎？」如果蔡英文取消明晚幫林昶佐站台，好好去防疫，我也會取消，「我們都是被動的」。

趙少康今表示，其實大家都知道這次罷免案我都沒介入，從開始連署一直到現在，我本來覺得國民黨中央也沒介入，可是蔡英文來了起碼三次，現在疫情嚴重到現在，陳時中都說到社區了，照理講應該全力關切疫情，現在不是跑到林靜儀就是林昶佐選區，一個總統需要這樣嗎？我想任何人都看不下去嘛，放著疫情不管，你看得下去嗎？

趙少康指出，本來不參與罷免，但到最後關頭實在看不下去，為什麼我一直沒參與，現在突然決定跳下來，因為他們連署人數就已經兩萬多人，翻一倍也就罷了，還有反萊豬的人都會去投票，給民進黨一點顏色和教訓，不能這樣子囂張、不能這樣肆無忌憚、不能這樣不顧防疫，不能什麼都逕付二讀，否則太無法無天，他相信綠營支持民主的人也會看不慣民進黨這樣做。