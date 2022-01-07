國防部軍醫局最新統計，國軍全軍有上萬名BMI值逾30的「中度肥胖」官兵，傳引發參謀總長陳寶餘關切甚至震怒，一度主張將BMI超過30者列為汰除對象。國防部副部長王信龍上將今天駁斥此說法，稱應是媒體臆測，有些人很雄壯，但BMI值過高，不過戰力不受影響，會持續追蹤官兵的健康，也會輔導過胖者減重。

國軍官兵BMI值超標問題，外傳參謀總長陳寶餘主張研擬將BMI值超過30者列入汰除對象，國防部長邱國正雖急踩剎車，但也認為需正視「胖官兵」問題。

國民黨立委葉毓蘭、民進黨立委趙天麟上午在立法院司法及法制委員會均關切此事，列席備詢、自稱BMI值22.8的國防部副部長王信龍上將表示，媒體報導參謀總長要汰除肥胖官兵的報導，並非事實，而是外界臆測，沒有這回事，每個人的體質狀況不同，有些人很強壯，BMI值過高，三項體能測驗都通過，戰力不受影響。

王信龍說，官兵的身體健康很重要，都會持續追蹤，循序複合式漸進訓練，不管是器材或教練訓練，對於可能體型過胖者，也會輔導他們去減重門診。

葉毓蘭聞言後附和，指自己年長，BMI值可能比其他年輕的立委高，但她相信自己的體力比民進黨立委黃世杰好，輪到黃世杰質詢時，他立即補充，雖然他的BMI值比較高，但體力沒有比較差，引起與會官員哄堂大笑。