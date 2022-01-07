近年房價上漲，在野黨積極呼籲政府推動《囤房稅》修法，但財政部日前已初步定調，將暫不推動「囤房稅」修法。內政部今公布去年上半年低度使用用電住宅數為81萬2947宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.13％，為自2009年統計以來最低點；另外，新建餘屋住宅部分，去年第2季為7萬54宅，較上季減少3631宅、減幅4.93％，近1年皆維持在7萬宅。

內政部為瞭解用電頻率偏低的住宅情形，利用台電用電資料及房屋稅籍住宅類資料，將每月平均用電度數小於或等於60度的住宅視為低度使用住宅；且為求統計結果更為精確，去年上半年起，加入內政部「全國地址母體資料庫」精進資料處理(地址比對)方法，並重新計算2019年、2020年數據及回溯推估歷年結果。

內政部指出，前年起改為每半年統計1次，上半年採用每年5、6月平均用電度數，下半年則採用每年11、12月平均用電度數，經分析，全國低度使用住宅比率長期呈現下降趨勢，去年上半年為9.13％，較前年下半年9.23％(數值採精進方法統計)減少0.10個百分點，續創新低。

今年上半年各縣市低度使用住宅宅數，以新北市12萬8308宅最多(低度用電比率7.76％)，高雄市10萬4739宅次(9.63％)，第3為台中市8萬9266宅(8.39％)；若以各縣市低度使用住宅比率比較，前3位分別為金門縣17.99％，宜蘭縣15.87％及台東縣13.87％。

內政部表示，全國新建餘屋自前年下半年至去年上半年數量呈現平穩，均維持在約7萬宅，去年第1季為7萬3685宅，110年第2季為7萬54宅。以長期觀察，新建餘屋數量自2018年第2季8萬82宅達到近年高點後，呈緩步下降趨勢，雖去年第1季、第2季數量較前年第4季為多，但相對去年同季仍為減少。去年第2季數量較上季減少3631宅、減幅4.93％，較去年同季減少6279宅、減幅達8.23％。

就6都而言，去年第2季新建餘屋住宅數量由高至低依序為新北市1萬5240宅、台中市9681宅、桃園市9334宅、高雄市8484宅、台南市5615宅、台北市3846宅，皆較上季減少；與去年同季比較，6都僅台中市增加219宅。