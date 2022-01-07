根據監察院最新於去年1月29日公布的資料，林昶佐於2020年11月申報3間房屋，2筆在大安區、1筆文山區。（童仲彥提供）

童仲彥說，比對林昶佐社群上的居家影片後，發現影像中的客廳場景陳設多年未改。（童仲彥提供）

罷昶總部領銜人姚冠均拿出「菜瓜布」文宣品，要民眾1月9日時跟他們一起替萬華洗刷汙名，下架不適任立委。（黃婉婷攝）

質疑林昶佐只敢酸鍾小平？ 童仲彥再爆他假搬家騙票證據

無黨籍立委林昶佐罷免案周日見分曉，前北市議員、金色力量黨主席童仲彥連番開砲，7日再揭發林聲稱賣文山區房產、改至中正區置產，卻發現對方遲至去年12月仍住原文山區住家，他要求林昶佐主動公布監察院尚未公開的最新財產申報，別再閃躲扯謊。

根據監察院最新於去年1月29日公布的資料，林昶佐於2020年11月申報3間房屋，2筆在大安區、1筆文山區。童仲彥日前披露林昶佐妻子葉湘怡去年2月在中正區花了4400萬買房，營造住在自家選區的假象，但其實家人一直住在大安區。

但童仲彥今再反轉，指自己昨說對方住在大安區只是幌子，接下來他要拋出震撼彈。他說，比對林昶佐社群上的居家影片後，發現影像中的客廳場景陳設多年未改，由於林在家門口餵貓，他分析環境和背景後，查出位置在文山區羅斯福路五段巷內，林女也在附近就讀，戳破對方謊言。

童仲彥說，根據林昶佐12月11日所拍的「公投倒數幾天！米魯說她不要聖誕老阿北了」中，影片也是在文山區住家拍的，那為何說去年2月賣掉文山舊屋卻一直住在這？中正區的房產又是給誰住？

童仲彥怒指，林昶佐換選區就換出生地，2020選舉在萬華「全坤威峰」租屋，2022遭罷免「換屋」到中正區仁愛路，這種騙票行徑，被戲稱為「政治蝸牛族」，他要林主動公布監察院尚未公布的最新財產申報資料，說明相關資金流向，別再閃躲扯謊。

另外，童仲彥表示，林昶佐宣傳稱幫批發市場「成功爭取」補助，總計4424萬、能救1056位批發市場承銷人的紓困金，竟拖4個多月，遲至罷免前才發。童仲彥質疑，救命錢是否被用來「救罷免」，遭受攤商質疑時，對方竟傲慢回應「難道要拖到過年後？」這種冷血傲慢的態度，實在令人髮指。

罷昶總部領銜人姚冠均痛批，難道林昶佐不演了嗎？快被罷免了還能那麼囂張，如果讓他過關，豈不是要把中正萬華區的人民踏在腳底下了。他也拿出「菜瓜布」文宣品，要民眾1月9日時跟他們一起替萬華洗刷汙名，下架不適任立委。