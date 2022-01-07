日前有網友在地方社團臉書發文，蘆洲區永樂街某攤販所飼養犬隻雖頸上繫有鏈繩，卻無人牽繩，任憑犬隻在路上拖行繩鏈、隨意亂竄，完全不顧及動物及用路人安全，新北市動保處已依違反動保法，對攤販處3千元罰鍰。

動保處指出，新北市去年10月至11月接獲民眾通報，犬隻沒有牽繩或沒有以箱籠妥善管理案有56件，如因寵物突然竄出導致駕駛閃避不及，致發生交通憾事，飼主就可能因疏縱犬貓、未善盡管理責任致犬貓受傷或死亡而違反動物保護法。

動保處提醒，不論是飼主或者駕駛人，都應該避免使動物遭受傷害。發生犬貓被車輛撞傷案件時，首先需釐清肇事車主有無故意撞死動物責任，以及行駛途中是否有違規導致過失傷害動物。撞到貓狗時，無論有無主人，都必須立即停車報警，並立刻將動物送醫，這樣做才能保護自己避免構成肇事逃逸，也有機會救回動物。

動保處表示，飼主應善盡寵物約束責任，避免任意竄入道路，影響交通安全。新北市議會已三讀通過動物保護自治條例，目前已送至行政院審核，其中第7條第1項規定飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，以管控寵物行動，未來施行後違者將被裁處3000元至1萬5000元罰鍰。