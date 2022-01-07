隨著LINE成為人們社交、工作甚至防疫實聯制的必備工具，不禁讓人好奇在沒有LINE之前，「古早人」是怎麼把妹的。對此，7年級網友紛紛點名MSN與即時通。事實上，《華爾街日報》日前就曾報導，懷舊感讓不少香港網友重新擁抱幾成「歷史遺跡」的軟體ICQ。

1名網友在PTT八卦板上提到，現代人只要一整天沒有回覆LINE，或是發文被對方已讀不回就會感到莫名焦慮；那麼，以前沒有LINE的時代，當時的人是如何把妹？等到下班時使用即時通嗎？還是用傳簡訊。

此文一出，釣出不少七年級生回覆。儘管有人提到傳紙條，甚至是有網友詼諧地表示飛鴿傳書；但網友不約而同地紛紛點名MSN與即時通。網友也不約而同地懷念，以前在電腦前與妹子聊天的時光，或是宿舍中每個人的電腦都在使用MSN聊天。

當然，也有人喜歡單刀直入，直接搭訕要電話；更有網友回憶道，小時候附近的公用電話亭，很常看到人一站就聊1小時。

事實上，《華爾街日報》先前就曾報導，隨著通訊軟體的隱私政策改變，加上懷舊風吹起；在香港，愈來愈多人轉向ICQ這款老牌軟體。

報導指出，ICQ是1990年代中期誕生的開創性網路通訊軟體。當時還是用電話撥接網路的時代，而ICQ與英文「I seek you」諧音。

多年來，它不斷地現代化，現在已轉型為智慧手機APP。近日，它則在香港一飛衝天，光2021年1月份單週，下載量就一度猛增35倍。1名30多歲的王姓風險顧問就表示，「我小學使用ICQ，如今重溫故地讓我勾起童年回憶」。

報導分析，隨著部分通訊APP更新隱私政策，允許用戶數據儲存於母公司Facebook的伺服器上，讓不少不滿的用戶轉戰ICQ。但報導提醒，這不一定能解決隱私問題。即使資訊加密，但卻歸俄國企業所有，而俄國政府對科技企業的控制，只要取得法院同意所有紀錄就能一覽無遺。