年關將近，疫情有擴大趨勢，蔡英文總統今出席「2022電器空調影音3C年終購物展開幕典禮記者會」時除了宣傳五倍券，也提醒日常生活口罩也要戴好、勤洗手，疫苗要趕快去打。新的一年，要繼續做好防疫，繼續拚經濟。

總統也透露，應該還有一些民眾五倍券還沒用完，「我也還沒用完」，她今天最大任務就是要請大家多買一點，政府前年推動振興三倍券帶動超過1000億的經濟效益，今年要繼續拚經濟，這個展覽就是一個好機會，要趕快拿出來。

電器公會理事長廖全平也說，春節前家電「凍漲」，盡量由業者自行吸收，減少民眾採購壓力，全力拚年終最後一檔電器展，過年前電器展盡快購買。

總統致詞指出，今年要繼續拚經濟，這項年終購物展就是個好機會。她也提醒國人來逛展覽，一定要遵守防疫規定。新的一年要繼續做好防疫，繼續拚經濟。

總統說，前兩天她與廖全平理事長見面時，廖理事長提到這次年終購物展有超過100家品牌廠商參展，因此她今天前來最大的任務就是要請大家多買一點，這項展覽就是拚經濟的好機會。

總統說，有些民眾五倍券還沒用完，要趕快拿出來消費，家裡的電器要換，就要趁現在，真的很划算。現在不只有節能家電退貨物稅補助，有些家電降價超過上萬元，還有五倍券的加碼優惠。

總統表示，以前她來參加展覽時曾提到，家裡要買洗碗機、掃地機器人，還有洗脫烘衣機，叫做「三機救婚姻」，可以讓家庭生活更美滿，因為做家事的時間少了，家人互相陪伴的時間就更多了。

總統說，尤其隨著科技的進步，不論是暖氣機、除濕機，許多家電的功能都越來越好，設計上也更節能環保。大家一起換電器，不但拚經濟，也顧環保。

她也向各行業老闆喊話，農曆新年快到了，很多公司行號會辦尾牙，還沒準備好抽獎禮品的老闆，或是沒有要辦尾牙改用贈禮給員工的老闆，都可以來這個購物展選購家電，相信員工拿到好家電，一定會很開心。

總統也提醒，對於疫情絕對不能鬆懈，大家來逛展覽，一定要遵守防疫規定。

隨後，總統參觀台灣夏普公司、聲寶公司、台灣日立江森自控公司、禾聯碩公司、日立阿奇立克台灣家電公司、台灣樂金公司、台灣松下銷售公司、祥建科技、新視代科技公司、金嗓電腦科技公司等展場攤位。