網紅郭鬼鬼擁有甜美外表、白皙肌膚與G罩杯的魔鬼身材，還被封為「雪乳戰神」，她也不時會在IG上傳美照，累積了70萬粉絲追蹤。近來隨著中二補選逼近，郭鬼鬼也搭上時事，穿上跳跳虎裝搞笑問「誰能比我中二」，然而她的傲人雙峰卻讓網友全都歪樓。

郭鬼鬼日前在IG發文表示，「一月九號中二選區立委補選，當然由阿鬼虎來宣導行使公民權，回家投票，有誰能比我中二，誰敢來踩界，知道要投給誰了嗎？」並附上一張身穿跳跳虎連身衣的辣照，只見她從肚臍以上的扣子通通沒扣，超巨車頭燈直接見客。

網友發現郭鬼鬼的白嫩雙峰上竟然爆出青筋，也間接證明她的胸器貨真價實，不是整出來的。貼文曝光後，引來2.8萬網友按讚，不少網友紛紛直呼，「一定要支持阿鬼虎的」、「當然是投給我最愛鬼鬼」、「鬼跳虎」、「這隻老虎有開放領養嗎」、「皮膚好又薄才會有青筋」、「青筋奶，我的天…」。

事實上，郭鬼鬼近來人氣不斷攀升，還因為傲人身材，頻頻在FB社團爆料公社出現被點名，也陸續上了各大節目，包括《綜藝大熱門》、《國光幫幫忙》、《小明星大跟班》等，2020年更獲得JKF性感美胸獎，去年11月出席走鐘獎典禮以一身庫依拉造型曝光也引起話題。