2021年結束，儘管倫敦交易所努力在脫歐後持續增加吸引力，但阿姆斯特丹交易所仍保持了全年對倫敦的領先，維持了歐洲最大的股票交易所地位。

英國在2020年底退出歐盟，投資人以歐元計價的股票不得不暫停在倫敦的交易，大多數的交易都轉移到阿姆斯特丹交易所。泛歐交易所(Euronext)在阿姆斯特丹設有總部，此外芝加哥期權交易所(Cobe)全球市場也在該處有業務。

據Cobe全球市場的數據顯示，阿姆斯特丹股市在上個月日均交易金額為89.7億歐元(約101.5億美元)，維持高於倫敦的82.2億歐元。

在英國脫歐後不久，阿姆斯特丹就取代倫敦，成為最大股票交易所。倫敦股市也試圖在去年6月爭取瑞士股票到倫敦交易，但仍未能收復流失。

2021年8月，倫敦交易所採取新措施，讓特殊收購目的公司(SPAC)更容易在倫敦上市，但是成效不高，去年11月僅1家上市。泛歐交易所表示，去年有22家新的SPAC上市，佔去所有到歐洲市場SPAC公司的半數。

英國財政部長一直面臨金融業壓力，要求加速增加英國資本市場的競爭力。

倫敦金融城(City of London)的政策主管Catherine McGuinness說，人們不會想到倫敦。

包括阿姆斯特丹交易所的泛歐交易所表示，去年新股發行也創新紀錄，來到212宗，籌資294.2億歐元。