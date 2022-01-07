隔夜美股標普500指數和以科技股為主的那斯達克指數止跌回穩，終場均以微跌約0.1%做收，以及受隔夜在美國掛牌的中概股大漲激勵，周五香港股市走高，恆生指數目前漲1.3%，報23379.41點。國企股漲1.35%，為8177.92點。

恆生科技股指數目前漲0.64%，其中以萬國數據漲逾5%，漲幅最大。舜宇光學跌近5%，表現最疲弱。此外，騰訊漲1.28%，快手漲2.36%，汽車之家漲4%，美團漲2.3%，京東漲3.27%，嗶哩嗶哩漲1.2%，阿里巴巴漲3.47%。

高盛建議買進因北京出手整改而受到重創的中國網路公司，隔夜華爾街中概股表現強勁，金龍中國指數收漲2.8%，結束連續4天的跌勢。

美國10年公債殖利率持續上揚，匯控、友邦等金融股走高。

《財聯社》援引消息人士報導，據悉銀行已經通知大型優質房企，針對出險企業項目的承債式收購，相關併購貸款將不再計入 「三條紅線」。受此消息提振，大型地產股華潤置地漲6.7%，在藍籌股表現最佳。中海外漲6.6%，稍早前一度站上9個月新高。

世茂集團重挫約10%，股價創1年新低，中誠信託稱世茂系產品違約金額逾6億人民幣。

碧桂園服務湧現賣壓，目前跌2.0%，稍早前一度跌近8%，股價創1年來新低。