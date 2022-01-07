球王喬柯維奇(Novak Djokovic)團隊抵達澳洲後未能提出有效證明，被澳洲移民局取消簽證、拒絕入境，目前遭澳洲拘留，副總理喬伊斯(Barnaby Joyce)近期更說出重話，指喬柯維奇若不說實話將被驅逐，對此喬柯維奇父親斯爾詹(Srdjan Djokovic)做出反擊，怒批他們不是人！

More from Srdjan Djokovic: "The leader of that faraway land, Scott Morrison… Dared to attack Novak and expel him before he had reached their country. They had wanted to throw him to his knees, and not just him, but our beautiful Serbia." — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) January 6, 2022

喬爸斯爾詹直接將炮口對準澳洲總理莫里森(Scott Morrison)說：「他們想讓兒子下跪，不僅如此，還希望我們美麗的塞爾維亞跟著跪，他只按照自己原則做事，與我們原則毫無關係，我們是人類，但你不是！」更強調這事件已與體育無關，就是政治迫害，兒子就像耶穌被釘死在十字架上。

喬柯維奇弟弟也為此感到不滿說：「他和已進入澳洲的幾名網球選手有同樣的證件，而現在他被帶到一家移民飯店，房間非常髒，而哥哥也無法攜帶任何物品，因為他被告知等他離開澳洲後，這些東西才能歸還給他！」

此外喬柯維奇母親透露自己有和兒子通過電話，並表示兒子在澳洲飯店睡不好，也責怪了飯店住宿品質說：「他被安置的飯店裡見不到團隊任何一個人，那裡還有蟲，環境爛透了，我感到非常憤怒。」看來全家人都為喬柯維奇受此待遇感到不滿。

"They are keeping him as a prisoner. It's not human."



The mother of Novak Djokovic accused Australian authorities of unfairly holding her son in a "terrible" immigration detention hotel as he faces deportation https://t.co/79yHiPuH46 pic.twitter.com/2xx7rFyvoN — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 6, 2022

之前喬柯維奇遭到澳洲移民局取消簽證、拒絕入境後，原本周四上午就被告知可能需要離開，不過喬柯維奇提出異議，因申請遇到延誤，可能要到周一處理，澳洲內政部長的律師認為，因為案件延遲，這位網球巨星不該在周一之前被迫離境，所以目前他仍待在墨爾本公園飯店。