球王喬柯維奇(Novak Djokovic)團隊抵達澳洲後未能提出有效證明，被澳洲移民局取消簽證、拒絕入境，目前遭澳洲拘留，副總理喬伊斯(Barnaby Joyce)近期更說出重話，指喬柯維奇若不說實話將被驅逐，對此喬柯維奇父親斯爾詹(Srdjan Djokovic)做出反擊，怒批他們不是人！
喬爸斯爾詹直接將炮口對準澳洲總理莫里森(Scott Morrison)說：「他們想讓兒子下跪，不僅如此，還希望我們美麗的塞爾維亞跟著跪，他只按照自己原則做事，與我們原則毫無關係，我們是人類，但你不是！」更強調這事件已與體育無關，就是政治迫害，兒子就像耶穌被釘死在十字架上。
喬柯維奇弟弟也為此感到不滿說：「他和已進入澳洲的幾名網球選手有同樣的證件，而現在他被帶到一家移民飯店，房間非常髒，而哥哥也無法攜帶任何物品，因為他被告知等他離開澳洲後，這些東西才能歸還給他！」
此外喬柯維奇母親透露自己有和兒子通過電話，並表示兒子在澳洲飯店睡不好，也責怪了飯店住宿品質說：「他被安置的飯店裡見不到團隊任何一個人，那裡還有蟲，環境爛透了，我感到非常憤怒。」看來全家人都為喬柯維奇受此待遇感到不滿。
之前喬柯維奇遭到澳洲移民局取消簽證、拒絕入境後，原本周四上午就被告知可能需要離開，不過喬柯維奇提出異議，因申請遇到延誤，可能要到周一處理，澳洲內政部長的律師認為，因為案件延遲，這位網球巨星不該在周一之前被迫離境，所以目前他仍待在墨爾本公園飯店。
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