本土疫情加上三級警戒衝擊，大幅改變民眾消費習慣，2021年全台電商營業額再創新高，遠傳friDay購物7日發布2021年網購消費觀察，2021年全年買氣較前一年大增近3成。

其中，遠距辦公帶動桌上型電腦銷售飆增2.5倍，網購屯糧成民眾日常，網購美食買氣全年大增1.5倍，連冰箱、冷凍櫃買氣也連帶大增7成，iPhone13熱賣不意外登上全年業績王，衛生紙異軍突起居次。

遠傳friDay購物2021年繳出漂亮成績單，在迅速反映市場需求、大幅調整商品陣容下，2021年全站買氣較前一年度大幅成長2成6，超過市場平均成長水準，在電商全年重頭戲的雙11檔期，雙11當日業績更較2020年同期爆量成長逾5成，刷新平台歷年單日業績紀錄。

根據經濟部統計處最新公布統計，近兩年因疫情影響，民眾消費習慣大幅從實體賣場轉移至網購，2020年全國電子購物及郵購業營業額達2412億元，年增16.1％，當時營收和增幅已超越歷史新高，市場規模更超越量販店、超級市場1~11月電商營業額更已來到2603億元，更逐步接近百貨的3055億元，占零售業比重提升至7.2％，較疫情前（2019年）提高1.8個百分點。