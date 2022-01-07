遠傳friDay購物認為，2022年除「宅商機」將續發酵，「元宇宙」、「虛實整合」也將是2022年網購重要關鍵字。

遠傳friDay購物觀察站上消費行為發現，民眾透過電商購物習慣已不可逆，預估來年還會更加擴大，加上國內外疫情尚未見到停歇曙光，遠傳friDay購物推論三大網購消費變遷將成為網購新常態。

其中，宅商機將升級2.0，遠傳friDay購物指出，相較疫情前更常待在家態勢仍將持續，預估2022年各式宅商機不但不減，還可能再擴大，讓生活品質，不因疫情打折，除追求便利外，預估也會越來越精緻化、客製化。

其次，元宇宙商機將提前發酵，遠傳friDay購物認為，元宇宙（Metaverse）議題正夯，各界看好虛擬商機有機會進一步擴大，但在疫情推波助瀾下，元宇宙商機早已提前發酵，民眾從實體通路轉向電商趨勢明顯，預估原只有在實體世界才能享受到的商品、服務，將全面在虛擬世界重現。另外，行動裝置、筆電、平板等進入元宇宙所需設備，也會是消費者投資入手重點。

再者，在線上購買、線下使用的虛實整合體驗將更進一步擴大。像是國境仍未解封，國人改衝國旅，但跳脫過往旅行社團體旅遊方式，轉而在電商訂購旅遊、住宿票券客製旅程。另疫情未歇，親臨送禮也有顧慮，遠距送禮商機也可期待。