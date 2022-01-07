櫃買中心表示，祥翊製藥公司（6676）在今（7）日申請登錄興櫃一般板股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，祥翊製藥成立於2005年2月間，董事長兼總經理為吳永連，主要經營業務是新藥、學名藥，送件時資本額為13億8525萬元。祥翊製藥2020年業績，營收4億1994萬元，稅前虧損1億176萬元，每股虧損0.79元。