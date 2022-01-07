祥翊製藥7日申請登錄興櫃一般板股票 12:192022/01/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，祥翊製藥公司（6676）在今（7）日申請登錄興櫃一般板股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，祥翊製藥成立於2005年2月間，董事長兼總經理為吳永連，主要經營業務是新藥、學名藥，送件時資本額為13億8525萬元。祥翊製藥2020年業績，營收4億1994萬元，稅前虧損1億176萬元，每股虧損0.79元。 東元精電4日申請登錄興櫃一般板股票 愛比科技29日申請登錄興櫃股票 #祥翊 #製藥 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #製藥公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 采威國際3日申請登錄興櫃股票 12:002022/01/03 財經 逾九成上櫃及興櫃公司上線登記111年股東會日期 17:192022/01/04 財經 戰略新板合格投資人獎勵活動登場 04:102022/01/03 證券．權證 國際債券市場規模達6.09兆元創歷史新高 09:072021/12/30 財經 富櫃200指期獎勵活動 開跑 04:102022/01/06 證券．權證 櫃買「戰略新板」合格投資人獎勵活動 明年元旦起跑 17:592021/12/30 財經 社會責任報告書更名永續報告書 04:102021/12/30 證券．權證 《生醫股》美時灑3000萬美元 強化美市策略聯盟 08:012021/12/29 財經 協助推動業務 櫃買表揚中介機構 04:102021/12/29 金融．稅務 《生醫股》松瑞藥高層異動 陳志芳任新總座 09:432021/12/30 財經 受試者不足 塩野義新冠口服藥延後申請核准 15:392022/01/05 國際 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 有150萬要怎麼花？國三弟給答案太震撼：輸慘了 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 英特爾急了？偷找台積電「幹大事」又挖蘋果M1晶片狠角色 - 財經 台積電、聯發科遭狙擊 台股恐慌殺盤 巨震逾300點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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