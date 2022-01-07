台中市大里區「力山工業」因虧損或業務緊縮，去年12月底資遣員工80人，勞工局立即成立專案小組，聯繫被資遣員工，也接洽缺工廠商，獲光電業、半導體業及汽車零件業廠商提供工作機會，經努力媒合已有12人成功就業、29人申請失業給付，其餘個案持續服務中。

勞工局長張大春表示，市府重視資遣員工就業情況，年關將近，已要求就業服務處成立專案小組，依據資遣通報名冊逐一電訪聯繫被資遣員工，提供「一案到底」就業服務，協助轉職。

勞工局接獲資遣通報後，主動聯繫力山公司了解員工狀況，為確保勞工權益，追蹤該公司解雇員工薪資及資遣費等相關費用給付情況，維護勞工權益，協助被資遣員工轉職。

對於短期無法順利就業的勞工，協助其申請最長6個月的失業給付，或推介其參加職業訓練，請領最長6個月的職業訓練生活津貼，積極協助民眾度過難關。

台中市就業服務處指出，專案小組成立後，由專人聯繫被資遣員工及接洽缺工廠商，目前已有光電業、半導體業及汽車零件業廠商提供工作機會，經努力協處已有12人成功就業、29人申請失業給付，其餘個案持續服務中。

此外，並將依個別需求提供各項就業促進措施，如履歷健診、職業適性診斷等，讓資遣員工在短期內順利轉職。