華航企業工會理事長劉惠宗與2位會員趙剛、朱良駿，4年前遷戶口到桃園，投票支持被工會推派參選桃園市長的朱梅雪，台灣高等法院認定3人與桃園市有「人、地之連結關係」判無罪，但高院更一審維持一審認定，依妨害投票罪將3人各判刑3月，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

判決指出，在華航工會在2018年5月31日舉行會員代表大會，表決通過推派工會秘書長朱梅雪參選桃園市第2屆市長選舉，工會成員劉惠宗、趙剛及朱良駿被訴無實際居住在桃園市戶籍地址之真意及行為，為使朱梅雪當選桃園市長，虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票。

桃園地方法院一審將劉惠宗等3人依妨害投票罪各判刑3月，緩刑2年，高院二審大逆轉，改認定劉惠宗3人多年來上班工作均在桃園市，認為3人與桃園市有「人、地之連結關係」，改判決無罪，但遭最高法院撤銷。

高院更一審認為，劉惠宗等3人為了桃園市長選舉時，投票給候選人朱梅雪，各將戶籍遷移桃園市戶籍地址，且實際上並未居住，主觀上已具有「虛偽遷徙戶籍」之犯意，並各具有使特定候選人朱梅雪當選之意圖，構成妨害投票罪。

更一審考量，劉惠宗等人為支持其工會所推舉之候選人，表達勞資關係等勞工權益相關理念，才虛偽遷移戶籍而為投票行為，行為固有不當，然惡性尚非重大，且歷經偵查、起訴及一、二、三審之過程，當已給予3人相當之法治教育，因此各判刑3月審各給緩刑2年宣告。