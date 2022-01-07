「西區門戶計畫」已邁人輪廓愈發清晰階段其中包话606億國門雙子星、8349坪中華郵政雙塔與台鐵E1E2大樓等建設推波助瀾，使大同區儼然變身高總價、高單價區域，吸引宏國、亞昕、興洋建設等建商布局推案。

由於台北車站特區開發甚早，繁華西區商圈，擁有最強機能與便捷交通，錢潮與人潮匯聚，但也因此面臨土地一塊難求，老舊住宅需以都更方式整合，才符合使用效益，區域近期有不少指標案推出，像亞昕、宏國建設推出的預售案，成交行情各個破百萬以上，原物料反映在房價上，以及補漲效應，讓房價被推升到三位數，每坪破百的行情，線上指標案包括「亞昕華威」每坪130~150萬起，以及近期開盤的「宏國大道城2」均價也破百萬，要擠身西區房價回不去？其實均價低於百萬行情，仍然有機會入手。

由興洋建設所投資興建的「興天地」，台北市指標大案30年品牌代表作品，788坪基地四面臨路，頗有地王的條件，門牌為圓環舊址的南京西路288號，是西區線上銷售中的稀有成屋案，主推60坪與88坪、3-4房雙拼產品，成交價約每坪93至113萬，憑著超高CP值獲得買家青睞。

海悅副總經理戴大為表示，「興天地」位處南大同，交通便利、生活機能佳，臨近台北巿經營最好的寧廈夜巿，步行可以到南西商圈、台北火車站，區內的迪化商圈近來發展許多文創產業，為成為這附近一大特色。

30年建設品牌興洋建設，早期以石材業起家，一路從興建廠辦、住宅，穩健經營方式累積不少作品與粉絲，擁有甲級正裕營造，採一條龍服務，從建築規劃到營造都一手包辦。