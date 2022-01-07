鹿港鎮公所7日上午在鎮公所前廣場舉辦歲末大掃除誓師大會，共有21個社區、超過200位志工出席。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所7日上午在鎮公所前廣場舉辦歲末大掃除誓師大會，共有21個社區、超過200位志工出席。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所7日上午在鎮公所前廣場舉辦歲末大掃除誓師大會，共有21個社區、超過200位志工出席。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所7日上午在鎮公所前廣場舉辦歲末大掃除誓師大會，共有21個社區、超過200位志工出席，各個精神抖擻，鹿港是觀光小鎮，每年湧進千萬觀光客，卻連年拿下彰化縣環境清潔考核第一名，太難得了。

今天誓師大會，包括洋厝、頭崙、新厝、南勢、山寮、山崙、埔崙、景福、永順、廖厝、草中、學子、菜園、草港、福崙、頂番、溝墘、東昇、東崎、萬興、街尾社區等都參與。

鹿港鎮長許志宏表示，公所在春節的前三週起推出年終大掃除運動，宣導大家一起來動手整頓家園，有宜居的環境，身心都健康，提早清掃，也可以分散清潔隊收運垃圾的壓力，若有大型廢棄物或家具需清運，可連繫清潔隊安排清運。

鹿港鎮清潔隊，今年再度獲得彰化縣110年鄉鎮市公所環境清潔考核第一組特優，鹿港鎮自2013年起至2019年起在彰化縣的鄉鎮市公所清潔衛生考核工作就年年得到特優、第一名

，2020年拿到第一組的第一名，2021年再度得特優獎。

許志宏表示，對於每年有近千萬觀光客湧入的小鎮來說，持續在26鄉鎮拔得頭籌非常不容易。迎接春節，垃圾清運時間，除夕及前一日皆全鎮清運，收運時間以垃圾車響鈴為主，兩天收運路線相同。

除夕夜至年初三都停止夜間定點收運，同時年初一至初三〈2／1-2／3〉全鎮停收垃圾，年初四〈2／4〉恢復收運為週一的路線，年初五〈2／5〉恢復收運為週二的路線，初四與初五下午收運路線皆調整為上午收運，年初六則為清潔隊休息日不收垃圾。

屬於觀光區的鹿港老街，垃圾收運路線自2／4〈初四〉至2／15〈十五〉皆調整為上午收運垃圾。

年終大掃除的大型家具免費清運開放登記時間是1／10〈一〉至1／22〈六〉，大樓或公寓住戶請洽管理室統一登記，清潔隊洽詢電話04-7773274。網路服務可上鎮公所網站或通知單上的掃描QR碼，填入資料即可。