遠傳friDay購物整理出2021十大熱銷商品，其中去年9月底開賣的iPhone 13，因規格有感升級、價格具競爭力，加上母公司遠傳電信全力支援備貨，開賣當天遠傳friDay購物還祭出免排隊送貨到家，成功帶動銷售，一躍成為去年全站業績王。

搭載最新M1晶片的Macbook筆電、Apple Watch Series 7、iPad mini 6等新品也同樣熱銷，帶動蘋果專區買氣較前一年大幅飆升1.5倍。

除蘋果產品熱賣，包含三星推出史上最親民摺疊機等新機帶動下，智慧型手機也同樣成長達2成5，表現亮眼。

近日傳出將漲價的衛生紙，則異軍突起高居2021年全站熱銷榜第二名，較前一年業績大幅增加3成，分析往年衛生紙銷售多半平穩，但2020年疫情發生之初，先是出現缺紙烏龍傳言，造成民眾心理緊張，2021年5月起疫情升溫，民眾大幅轉向線上購買，2022新的一年又再傳出衛生紙大廠漲價訊息，都間接帶動衛生紙買氣升溫。

「宅」成年度消費關鍵字，家電、居家娛樂買氣旺。遠傳friDay購物表示，2021年五月政府宣布啟動三級警戒，網購屯糧、在家自煮成全民運動，帶動電冰箱爆紅，全年業績大幅成長7成，高居全站熱銷榜第三名，尤其冷凍櫃原本非主力產品，但在延長食物保存期限考量下，一躍成為明星商品。

廚房家電業績也大增2成，網購熟食買氣也暴增1.5倍，生鮮需求也大增5成。讓居家更為舒適的居家娛樂、季節家電、清潔家電全大幅成長，都擠入全年熱銷前十大榜中。

學校、企業紛啟動遠距教學、辦公下，更是帶動桌上型電腦業績全年成長2.5倍，筆電也賣翻倍，一度缺貨，擠入2021年全年熱銷榜前五強，液晶螢幕、網通產品買氣也連帶大增，買氣飆６成