立法院今再度召開修憲委員會。然而，由於民進黨昨在會議中趁國民黨立委尚未進場前，違反議事慣例，逕自推舉自家人當主席，引爆藍營怒火，砲轟故意要讓修憲破局，因此今天委員會再度缺席。對此，民進黨團總召柯建銘表示，「歷史會給你們鞭屍，請你們不要自掘墳墓，把自己送進歷史的焚化爐。」

立法院昨召開第二次修憲委員會，擬處理修憲提案審查及公聽會日程安排。但會議一開始，朝野就爆發衝突，導火線是民進黨在第一次會議已主導會議的主持，但昨天當國民黨立委、2席召委尚未到場前，就逕自推舉黨籍立委周春米負責主持，國民黨抨擊此舉違反「輪值」慣例，質疑民進黨根本是故意要讓修憲破局，憤而集體退席。

今天上午，修憲委員會再度開會，擬對朝野提出的75個修憲案進行審查，並由提案立委說明內容。但在歷經昨日衝突事件後，國民黨立委全面缺席，僅有民進黨、民眾黨、時代力量立委出席。

依憲法增修條文規定，修憲程序為1／4立法委員提議，3／4出席、出席委員3／4決議提出修正案，才有辦法將修憲案送出立法院，交由公民複決。

目前立院共113席立委，修憲案至少需取得85席立委的同意，而掌握61席的民進黨，即便與民眾黨5席、時代力量3席，及無黨籍的林昶佐合作，距離85席仍有極大差距。因此，在國民黨喊話缺席後，若朝野繼續沒有共識，修憲委員會即便會議照開，但實質上都將沒有意義。

對此，民進黨團總召柯建銘表示，修憲工程已經展開，這是歷史時刻，也是憲政時刻，這將是這一代台灣政治人物最艱鉅的政治工程。

柯建銘說，國民黨批評這次修憲是民進黨「一黨修憲」，但今天連時代力量與民眾黨都來了，不是三黨都在這裡嗎？「我還請管碧玲與他們一起合照」。

柯建銘說，歷史時刻到來，修憲已經展開，希望臨時會程序一直走下去，在今年2月底送出立法院，然後展開公民投票。呼籲國民黨不要連18歲公民權都阻擋，歷史時刻來臨，歷史會給你們鞭屍的，請你們不要自掘墳墓，把自己送到歷史的焚化爐。