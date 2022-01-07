澎湃新聞7日報導，中國檢察網發布貴州正廳級落馬官員宮曉農受賄案起訴書。檢方指控，2002至2019年1月，宮曉農涉嫌收受他人財物總價值約382.87萬元（人民幣，下同），值得一提的是，茅台是宮曉農受賄的關鍵字，共計收受飛天茅台、年分茅台、生肖茅台等482瓶。還癡迷蘭花，玩物喪志。

公開資料顯示，宮曉農，1962年10月生，遼寧大連人，曾任貴州省納雍縣縣長、縣委書記，畢節地區行署副專員，畢節市委常委、七星關區委書記，畢節市政協黨組書記、政協主席等職，2019年1月轉任貴州省有色金屬和核工業地質勘查局黨委委員、副局長（正廳長級）。因涉嫌受賄罪，2019年5月，宮曉農被採取留置措施，後經大陸國家監察委員會批准，留置期限延長3個月至2019年11月4日。

2019年10月，宮曉農被通報雙開。紀檢部門指出，

違反生活紀律，癡迷蘭花，玩物喪志。2019年12月，六盤水市人民檢察院就宮曉農受賄案提起公訴。

檢察機關依法審查查明，2002年初至2019年1月，宮曉農利用職務便利，為18人在招商引資、土地出讓、煤礦經營、職務調整等事項謀取利益，直接或通過其駕駛員盧某某收受他人所送財物共382.870922萬元。

起訴書指出，宮曉農受賄所得財物中約半數來自納雍縣某醫院投資人胡某，價值超過190萬元。其中，2005年至2011年，他利用職務便利，為胡某在納雍縣設立民營醫院、匹配商業用地等提供幫助。2006年上半年，在宮曉農授意下，胡某將自己投資興建的某商住樓4個商鋪和12套住房按建築成本交由盧某售賣賺取差價，共獲利164.568064萬元，宮曉農予以認可。

2006年初至2019年初，宮曉農還先後17次在納雍縣、畢節七星關區、貴陽金陽等地收受胡某所送現金7萬元，以及飛天茅台酒108瓶、15年茅台酒12瓶，折合19.0764萬元。

起訴書稱，2011年至2013年，宮曉農先後6次收受山西某公司納雍沙田煤礦負責人侯某所送飛天茅台酒48瓶、15年茅台酒6瓶，折合10.2186萬元。此外，宮曉農還曾向侯某某索取一輛價值81.87萬元的豐田越野車，該車一度交由宮的司機盧某使用，後因害怕被相關部門查處又退還。

2012年至2018年初，宮曉農利用職務便利為畢節某公司實際控制人吉某某在畢節七星關區投資建設南山公園及配套項目提供幫助，並先後6次收受吉某某所送50年茅台酒8瓶、30年茅台酒6瓶、15年茅台酒12瓶、雞年生肖茅台酒12瓶，折合人民幣共計34.1362萬元。

起訴書還顯示，宮曉農曾收受多位下屬的財物，為他們的職務調整提供幫助。

如2009年至2011年，宮曉農先後3次在納雍縣宿舍收受下屬郭某丙所送現金1.5萬元和飛天茅台酒36瓶，共計4.3524萬元。

2007年初至2010年初，宮曉農先後4次在畢節七星關區收受下屬王某甲所送人民幣現金2萬元和飛天茅台酒30瓶，共計3.9098萬元。

2006年至2011年，宮曉農先後6次在納雍縣、畢節七星關區收受下屬張某甲所送飛天茅台酒66瓶，共計3.7818萬元。

宮曉農到案後，如實供述了辦案機關已掌握的收受侯某、胡某賄賂的事實，主動交代了辦案機關未掌握的收受另外16人賄賂的犯罪事實。

近年來，已有多名落馬官員與茅台酒扯上關係，其中較為典型的是2018年、2019年間被查的貴州省委前常委、副省長王曉光和國家菸草專賣局前黨組成員、副局長趙洪順。

中央紀委國家監委宣傳部推出的電視專題片《國家監察》曾介紹，王曉光被留置後，在他家中發現有一間房子堆滿了茅台酒，數量達4000多瓶。因為覺得不安全，他還把已經倒到罎子裡的年份酒分批倒入了自家下水道。

2019年4月，王曉光因犯受賄、貪汙、內線交易罪，一審獲刑20年，並被處罰金1.735億元。

中央紀委國家監委宣傳部推出的另一部電視專題片《正風反腐就在身邊》介紹，國家菸草專賣局前黨組成員、副局長趙洪順十分愛好茅台酒。他曾借用下屬和私營企業主的三處住房，用來存放自己違紀違法所得的資產和物品，其中茅台酒就有2900多瓶。就在被留置的當天中午，趙洪順還接受了一名私營企業主的宴請，喝了一瓶50年的茅台酒。

2020年6月，趙洪順因犯受賄罪一審被判處無期徒刑。法院審理查明，趙洪順利用職務便利，非法收受單位和個人給予的財物9032.4309萬元。

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