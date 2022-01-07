立委魯明哲接獲民眾信件，呼籲採檢不能只限信實。（魯明哲辦公室提供）

立委魯明哲接獲疑似機場內部員工信件，指P3停車場是員工停車場，出入包含機場員工、外包商、替代役、政府駐機場單位，出入混雜。魯明哲說，防疫是全民關心的事情，點出官方可能沒看到的問題，希望補其不足，避免出現缺口。

陳情民眾寄信給魯明哲，信件中說，機場P3停車場會經過管制，定位是員工停車場，出入人員有機場公司員工約1000人、外包商包含消防、信實清潔、良福保全等都在P3有辦公室或工作據點。另外政府駐機場單位車輛也停在P3，替代役宿舍也在該處。需查明這段時間機場辦理活動，在外租遊覽車，也是停在P3，篩檢對象不能只限信實。

魯明哲強調，防疫是全民關心的事，民眾提出官方可能沒有看到的問題，是希望補其不足，避免出現缺口，造成疫情擴散，盼全民提高防疫警覺，才都能安心過好年。他說，這封信件並未具名，但也是關心防疫的民眾，他也與機場聯繫過，希望多匡列採檢。