日股開高走低，獲利了結賣壓出爐下，7日早盤結束時，日經指數收28395.24點，跌92.63點或0.33%。東證收1988.92點，跌8.09點或0.41%。

半導體族翻黑拖累日股，愛德萬測試跌0.65%，東京威力科創也跌0.12%。權值股中，快時尚成衣大廠迅銷跌1.46%，索尼也跌0.45%。不過，軟銀卻上漲2.25%。

由於10日日股又要休市1天，因此在長達3天長假之前，出現獲利了結賣壓，投資人進場意願也不強。

日本官方7日資料，當地去年11月家庭支出已連續4個月下滑，並且低於市場預期。專家學者憂心，日本上季的經濟成長數字恐怕會被拖累。另外，日本東京12月，包括石油產品但不包括鮮食的核心CPI年增0.5%，創2020年2月以來最大漲幅。

日本金融類股逆勢走高，因受到美國10年期公債殖利率，都在高檔盤旋的影響，三菱日聯金融集團更是大漲3.67%。另外，國際原油價格上漲，也帶動日本能源股走高。