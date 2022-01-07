德國的萊茵集團(RWE)與加拿大北陸能源(Northland Power)在周四共同宣布，雙方計畫成立一家合資公司，在德國的海岸建造1.3吉瓦(GW)的離岸風力發電場，推進德國再生能源發展。

萊茵集團說，將在北海開發3個離岸風電場，預計在2026年至2028年開始商業運轉，在建造和發展時期也將產生綜合效果。

合資公司將以51比49的合資比例成立。德國政府此前公布了野心勃勃的風電和太陽能擴張計畫，希望能彌補燃煤電廠退場的影響。

萊茵集團再生能源部門的離岸單位負責人Sven Utermoehlen指出，德國已經設定了氣候目標，而萊茵集團也對此做出貢獻，顯著地加快步伐。

萊茵集團是德國主要電力和天然氣供應商，也是全球最大的海上風力發電場的開發商之一，計畫到2010年底，將德國沿海運行的風力渦輪機容量從2.4吉瓦提高兩倍，到8吉瓦，作為集團500億歐元(約570億美元)投資努力的一部分。

萊茵集團和北陸能源已經是332百萬瓦(MW)的北海一號離岸風電場的合作夥伴。