勤美(1532)2021年12月營收達27.47億元高檔，月增30.72%且年增29.47%，第四季仍為營建入帳旺季，單季營收達全年最佳為66.35億元，季增18.94%；2021年在營建事業業績倍增帶動，全年營收192.08億元，年增45.72%。

第四季金屬成型事業穩健，加上為勤美營建入帳旺季，第四季營收攀上全年最高，獲利亦可望達全年最佳，公司2021年前三季EPS為1.41元，已幾乎追平前年全年的1.47元，去年獲利可望比前年大幅成長。

勤美2021年第三季每股盈餘上揚至0.8元，前三季每股盈餘1.41元，隨著第四季為營建入帳旺季，毛利率較佳，加上金屬成型事業穩增，法人估公司單季獲利可望挑戰全年最佳，2021年EPS上看2.8元。

勤美主要業務收入為金屬成型與營建，2021年主要成長動能在營建事業。去年營建入帳逾50億元，較前年的26億元翻倍。

勤美2021金屬成型營收近130億元，亦比前年的98億元成長。

展望今年，金屬成型業務穩定增長。營建事業拚持穩。

今年旗下營建事業預估認列璞真永吉總銷30億元，以及碧湖畔剩下5戶，今年營建可能比去年略減，但2023年隨著台中大型建案勤美之森一期完工可望開始認列，營收看旺。