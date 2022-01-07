王力宏遭前妻李靚蕾爆料婚內出軌、約砲召妓等醜聞，形象一夕間崩塌，不過有親近男方工作人員的網友爆料李靚蕾手中「沒有出軌證據」，更有人指出By2 Yumi私訊內容，證實她根本沒有說謊，讓風向瞬間轉變，如今大批網友留言灌爆女方閨密侯佩岑IG，提醒她要遠離李靚蕾這隻「毒蛇」。

侯佩岑2020年生日曬出和李靚蕾、陶喆妻子江佩蓉同框照，寫下：「珍惜身邊好朋友們的陪伴和祝福」，透露出姐妺多年好交情，今年生日正逢李靚蕾離婚風波，她低調發文僅寫下：「珍惜、感恩、祝福」，相當顧及好姊妹感受。不過近日網路頻出現幫王力洗白的聲浪，讓許多網友轉為撻伐李靚蕾，沒想到竟有網友更到了侯佩岑IG嗆聲：「可以問一問你的閨密靚蕾，為什麼删除我的留言嗎？還给我block（封鎖）了，把不好聽的留言删除，算是真完美還是假完美呢？我有圖作證哦」。

除此之外，還陸續有網友留言謾罵：「李靚蕾别禍害别人了，誰跟她做朋友都會惡運缠身！因為上帝會懲罰惡毒的人」、「李靚蕾你要感謝王力宏太心軟為人太好，妳沒去監獄是他的仁慈」，更有不少人向侯佩岑喊話：「你的閨蜜詮釋一個上流男人跟一個下三流的女人結婚的悲劇，你最好遠離這種下三流，不然被傳染」、「溫馨提示謹慎交友，遠離毒蛇，小心下一個遇害者就是你」。

部分網友到侯佩岑IG留言。（圖／翻攝自houpatty IG）

還有網友挖出李靚蕾去年生日和一名「男子」貼臉合照，讓許多網友狠批李靚蕾不守婦道，不過此說法很快被打臉，原來照片中的「男友人」其實是恬妞女兒朱宇豐，雖然對方早已出櫃，但因無法證明兩人沒有超友誼感情，讓她在此次風波無辜中槍。