選前掃黑 中警厲行「安城」專案

「天道盟」松山會天理分會30歲余姓幹部鎖定富二代強賣虛擬貨幣，以先代付後勒索方式要求付款，被害人不從即押人持槍威脅並以球棒毆打，台中市刑大偵一隊經跟監佈線在近日將該集團犯嫌7人查緝到案；台中市警局近日厲行安城專案，自1月3日至6日4天時間，已查獲涉及組織犯罪之治平案8件74人，大力掃盪幫派分子，交出亮麗成績單。

因應1月9日台中第2選區立法委員補選，為防範黑道幫派成員藉機滋事，中市警局全面掃盪詐欺、博弈機房、販賣毒品等犯罪。接連4日內已查獲涉及組織犯罪之治平案8件74人、非法槍械案3件3人、販賣毒品案19件28人、詐欺機房案17件80人、地下錢莊案14件20人，並查扣天道盟徽章34個、制服1件、不法集團所得現金新i台幣142萬餘元、BMW、BENZ小客車各1部、改造手槍3枝、空氣槍4枝、子彈2顆、球棒15支及甩棍、電擊棒、及各級毒品等贓證物。

其中刑大偵一隊破獲以松山會天理分會余姓幹部為首暴力集團，余男假藉與被害人共同投資虛擬貨幣帳務及行車糾紛等，指揮旗下成員毆打被害人及恐嚇被害人交付身上現金等財物。計查獲犯嫌7人，並查扣空氣槍2枝、球棒1支、甩棍2支、手機7支及BMW小客車等證物。

霧峰分局更瓦解松山會天世分會，36歲曾姓分會長指揮旗下成員以暴力介入他人債務收取高額報酬，或敲詐勒索，並安排成員加入詐欺車手作為組織收入，如有成員欲脫離該會，則率眾毆打被害人，並強迫被害人簽立本票等行恐嚇取財犯行。

該案也查獲犯嫌11人，並查扣天道盟松山聯盟徽章34個、手機13支、球棒2支、商業本票簿2本、新台幣20萬5330元、金戒指2只、改造子彈1顆、帳本1本等證物。