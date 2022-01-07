中國工程院院士鐘南山(右)／中國政府網資料照。

對於今年春節大陸民眾是否能回家過年，中國工程院院士鐘南山認為，沒有封控的地區，即低風險地區，市民可以在做好防控的前提下，有條件的回家過年，不需要完全停擺。

針對如何看待新出現的新冠病毒變異毒株IHU，鐘南山表示，目前不需要過度去解讀它。它的變異位點比Omicron多，有46個，Omicron是35個，從理論上它對疫苗的免疫逃逸能力以及對一些抗體的抵抗力可能會強一些。但對於新的變異毒株，還有很多是未知的，現在需要進行比較嚴密的觀察，一個是它的傳播力會不會成為主流，另一個是它的治病率是否比較輕。